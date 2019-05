Lega di A, De Siervo: «Fino al 2027 campionati nel week-end»

«Per il ciclo 2024-27 i week end saranno ancora dedicati ai campionati nazionali. Per il resto c'è un progetto definito, a parte dei dettagli, con un sistema di competizioni europee collegate: una Champions a 32 squadre, una seconda competizione a 32 e una terza a 64, con promozioni e retrocessioni all'interno delle coppe». Il nuovo ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, dipinge così lo scenario del calcio europeo alla luce del piano di riforma illustrato ieri a Nyon alle leghe europee dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin.



«La Uefa dovrebbe decidere entro la fine del 2019, ma è possibile, come ha detto il presidente dell'Eca Andrea Agnelli, che possano esserci altri sei mesi di tempo», ha spiegato De Siervo al termine dell'assemblea della Lega Serie A, dove il tema è stato discusso alla luce del vertice dell'European Leagues e di quello con la Uefa. Secondo quello che filtra, si accederà alla nuova Champions in base a una media ponderata delle 3-4 stagioni precedenti il 2024. «Mancano elementi essenziali, come il numero massimo di squadre per ciascun Paese - ha notato ancora De Siervo -. Il progetto è definito, mancano dei dettagli. Ci è stato detto che può essere migliorato con i suggerimenti di tutti. L'obiettivo della nostra lega è che il criterio del merito non esista solo all'interno della competizione, ma debba essere in maniera più larga possibile collegato al campionato nazionale. È positivo il giudizio sul metodo, per la prima volta la Uefa apre al confronto con le varie componenti in una logica di consultazione. Spero vivamente che si possa arrivare a una soluzione positiva con la collaborazione di Ceferin e Agnelli».

