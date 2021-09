Dazn down, problemi all'app: blackout per Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio

Giovedì 23 Settembre 2021, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 19:35

Problemi per Dazn, per la piattaforma streaming nella trasmissione delle partite di Serie A. Alcuni utentii che si sono connessi per assistere a Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino - le due partite in programma alle 18,30 - hanno trovato una brutta sorpresa. In homepage in tantissimi hanno visto campeggiare una scritta che segnala la presenza di un'anomalia. Il colosso inglese ha indagato per risolvere la problematica e trovare la causa del disservizio. Disservizio che è durato per circa 35 minuti. Solo che la protesta monta sui social. Sono tanti i tifosi delle quattro squadre in campo infuriati con Dazn, che hanno assaltato Twitter tra rabbia e ironia. Dazn ha acquistato i diritti tv del triennio 2021-2024 per 840 milioni di euro, aggiudicandosi sette partite in esclusiva (pacchetto 1) e tre in coesclusiva (pacchetto 3).

Dazn ha diramato un comunicato in cui annuncia che «tutti gli utenti impattati» dal malfunzionamento «saranno ricontattati per ricevere un indennizzo».