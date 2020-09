Genoa, altro giro di tamponi per tutti, per il Napoli sono previsti alle 13

Situazione in evoluzione in casa Genoa dopo l'annuncio di 14 positività tra giocatori e staff, compresi Mattia Perin e Lasse Schone già in isolamento da sabato e domenica scorsi. Dovranno essere sottoposti a tamponi ora tutte le persone venute a contatto con il gruppo squadra in questi giorni mentre è previsto un ulteriore giro di test per i giocatori che verrà effettuato tra oggi e domani. Dovrà essere valutata anche l'ipotesi di ripresa degli allenamenti per quanto riguarda i giocatori negativi mentre si attendono notizie ufficiali sulla prossima gara sabato al Ferraris contro il Torino.

Ultimo aggiornamento: 12:24

