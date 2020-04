Vigorito: «Benevento pronto a ripartire ma servirà aiuto della Figc»

In caso di ripresa degli allenamenti e poi del campionato di Serie B «il Benevento è in condizione di rispettare tutti i protocolli, ma con una spesa non indifferente. Penso ci debba essere un contributo almeno della Figc». Lo dice Oreste Vigorito, presidente del Benevento capolista della serie cadetta. «Ci manca solo la palazzina per dormire - sottolinea - ma quando finiscono gli allenamenti gli atleti vanno a casa come tutti i lavoratori. Le trasferte? Faremo accordi con gli alberghi e prenderemo pullman e voli charter».

