Coronavirus, il ct Mancini guarda avanti: «Ne usciremo tutti migliori»

«Quando torneremo alla nostra vita normale, al calcio, saremo più felici. E ne usciremo tutti migliori, credo e spero», il messaggio. Il calcio può attendere, insomma, mentre la cosa principale è uscire al più presto da questa situazione d'emergenza, dice anche la ct delle azzurre, Milena Bertolini. Messaggio subito apprezzato dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora che ha fatto i complimenti a entrambi per l'equilibrio e la pacatezza delle loro considerazioni

. Una situazione quella in cui è piombata l'Italia con il coronavirus dalla quale, è l'auspicio di Mancini,

quando usciremo saremo tutti migliori. Credo che quando ricominceremo sarà tutto più bello per il fatto che ritroviamo la libertà e torneremo a vedere le partite. Quando tutto sarà finito, sarà tutto più bello e anche noi riusciremo a fare qualcosa di più. Queste situazioni così drammatiche ti fanno diventare migliori. Io lo spero

. E allora, anche far ripartire il calcio passa in secondo piano.

Martedì sapremo meglio le cose, anche come andrà a finire questa stagione, e se decideranno di rinviare l'Europeo, e allora potremo finire questa stagione, o no. Quindi martedì potremo parlare di questo. Slittamento o rinvio? Io mi adatto a tutto, perché la cosa più importante è tutelare la salute, non possiamo perdere delle vite umane, i nostri nonni... Avremmo vinto quest'anno, vinceremo il prossimo anno

. Inevitabile una considerazione approfondita del ct azzurro sulla pandemia del Coronavirus.

Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca. Non so se il calcio si è fermato presto o tardi, L'importante è che l'abbiamo fatto, prima degli altri, e speriamo che tutto ciò possa finire presto - dice Mancini -. Capisco che i ragazzi facciano fatica a stare in casa, facciamo fatica noi che siamo più grandi… Però è stata una settimana difficile, dobbiamo cercare di farlo. Ci alleniamo in casa: la speranza è che le cose migliorino. Posso immaginare cosa hanno provato le persone che in queste settimane hanno perso i loro cari

Mancini chiude parlando degli allenamenti dei calciatori:

In questo momento bisogna avere pazienza, la salute viene prima: credo che qualsiasi allenatore in frangente del genere preferisca tenere i suoi giocatori a casa, piuttosto che farli allenare. Credo che la pensino tutti allo stesso modo: daranno un programma di lavoro a casa, sono professionisti e sanno come allenarsi. Poi quando si riprenderà ci sarà il tempo per rimettersi in forma

.

