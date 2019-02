Champions League, Sergio Ramos e il giallo "cercato": ora rischia 2 turni

Il cartellino giallo rimediato contro l'Ajax potrebbe costare due giornate di stop a Sergio Ramos, che rischia quindi di saltare l'eventuale andata dei quarti in Champions League. Il capitano del Real Madrid è stato ammonito per un fallo su Dolberg nel finale del match contro l'Ajax, andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale, vinto dai blancos per 2-1 in casa degli olandesi. Ramos, già diffidato, salterà sicuramente la sfida di ritorno contro gli olandesi al Bernabeu. Ma le sue dichiarazioni nel post-gara, che fanno pensare a un'ammonizione cercata per arrivare 'pulitò all'ipotetico quarto, rischiano di aggravare la sua posizione. In zona mista, il difensore ha ammesso: «Mentirei se dicessi di non aver forzato l'intervento. Non è per sottovalutare l'avversario né perché pensiamo di avere già superato il turno, ma a volte nel calcio bisogna prendere delle decisioni difficili e io ho deciso così». Ramos ha poi corretto il tiro in un post su twitter: «Voglio chiarire che non ho forzato il cartellino, sosterrò i miei compagni dagli spalti come un tifoso in più con il sogno di poter andare ai quarti».

