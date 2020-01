Champions, si va verso la rivoluzione nel 2024: doppia fase a gironi

Sta per cambiere la Champions. Se ne parla da tempo, l'obiettivo è cominciare la rivoluzione nel 2024. La riforma per ampliare la Champions League aggiungendo quattro ulteriori gare nella singola stagione è sempre più vicina. Secondo quanto riportato dal Times, alla novità, che dovrebbe entrare in vigore a partire dalla stagione 2024, manca solo l'accordo sul nuovo format tra i leader del calcio europeo. Sul tavolo c'è la ristrutturazione della fase a gironi o l'aggiunta di una nuova fase. Tra le ipotesi allo studio per quanto riguarda il format è quello di avere otto gruppi da sei squadre, invece degli attuali otto gruppi da quattro squadre ciascuno. L'idea alternativa è quella di reintrodurre una seconda fase a gironi, in cui gli otto club che raggiungono i quarti di finale vengano suddivisi in due gironi, dai quali uscirebbero le prime quattro classificate che giocherebbero così le finali.

