Champions League, alle 18 il sorteggio dei gironi

Giovedì 31 Agosto 2023, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12:57

Psv Eindhoven, Copenaghen e Anversa sono le tre squadre che si sono qualificate per la fase a gironi della Champions League 2002/24 al termine dei playoff. La squadra olandese si è imposta nel doppio confronto con i Glasgow Rangers, pareggiando 2-2 all'andata e vincendo 5-2 al ritorno in casa. L'Anversa ha eliminato l'Aek Atene, battuto 1-0 all'andata e 2-1 al ritorno, mentre il Copenhagen ha avuto la meglio sul Rakow Czestochowa, pareggiando 1-1 al ritorno dopo aver vinto 1-0 all'andata. Ieri si erano qualificate per la fase a gironi Young Boys, Galatasaray e Sporting Braga a spese rispettivamente di Maccabi Haifa, Molde e Panathinaikos. Oggi alle 18 a Nyon si terrà il sorteggio per la fase a gironi.