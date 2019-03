Juventus-Atletico, le pagelle: Ronaldo decisivo, Bernardeschi superlativo

Ultimo aggiornamento: 00:52

Szczesny 6Attento su Koke e Saul, nessun altro brividoEmre Can 7,5La mossa a sorpresa vincente, jolly prezioso che nel primo tempo affianca Bonucci annientando Morata e nella ripresa galleggia tra difesa e centrocampo con grande esperienza.Bonucci 6Una sola sbavatura su Morata, attento e preciso quando deve lanciare.Chiellini 6,5Un leone alla 500° in maglia bianconera, lotta in ogni zona del campo e non perde un duelloCancelo 6,5Nel primo tempo non sfrutta tutta la libertà di cui dispone, nella ripresa osa di più e trova l’assist per RonaldoPjanic 6,5eno preciso del solito, ma tocca un’infinità di palloni e ne sbaglia pochissimiMatuidi 6,5Corre, lotta e quando deve usa il piccone. Tatticamente imprescindibile per questa Juve.Spinazzola 7Debutta in Champions con la personalità di un veterano, stravince il duello con Arias e mette in mezzo palloni velenosi(22’ st Dybala 6 Entra ma non incide)Bernardeschi 8Partita capolavoro, imprendibile. Un assist per Ronaldo e una sgroppata a tutto campo che costringe Correa al rigore del 3-0. Prova di maturitàMandzukic 6Non è al meglio e gira a ritmi bassi, sgomita ma è costretto al cambio.(35’ st Kean ng)Ronaldo 9,5La partita perfetta. Si prende la squadra sulle spalle e la trascina ai quarti portandosi a casa il pallone. Due gol di testa svettando su Juanfran prima e tra Godin e Gimenez poi, e infine il gol qualificazione su rigore.Allegri 8,5Rispetto all’andata ribalta la Juve e azzecca praticamente ogni mossa: da Bernardeschi titolare, Dybala in panchina e Emre Can difensore aggiunto. Rischia con Spinazzola e vince il duello con Simeone