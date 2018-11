Champions, Inter-Barça storica: record d'incasso in Italia

La sfida tra Inter e Barcellona fa la storia al botteghino. I 5,8 milioni euro di incasso, frutto di circa 78mila biglietti venduti, rappresentano infatti un record non solo per la Serie A ma per l'intera storia del calcio italiano. Lo ha comunicato la società nerazzurra, in un tweet: «Con oltre 5,8 Mln di Euro, Inter-Bar‡a di domani farà registrare l'incasso più alto della storia per una squadra italiana». Battuto il precedente primato, rappresentato dai 5,2 milioni registrati dalla Roma nella semifinale della scorsa Champions League. Per i nerazzurri, il record era stato fatto segnare nella gara con la Juventus del 28 aprile 2018 (5,2 milioni di euro).

