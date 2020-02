© RIPRODUZIONE RISERVATA

La chance dal primo minuto è arrivata. Carles Perez partirà titolare questa sera contro il Gent. Ad ufficializzarlo, ieri, Fonseca. Dopo aver collezionato 85 minuti tra Sassuolo (24), Bologna (33) e Atalanta (28), lo spagnolo può finalmente dimostrare il suo valore. Sinora infatti riuscirci entrando in corsa, con la Roma sempre costretta a recuperare, non lo ha certamente favorito. Oggi invece sembra la partita ad hoc per lui. I belgi non sono una squadra che fa barricate e uno rapido nel breve e abile nel dribbling come Perez può fare la differenza partendo da destra, rientrando al centro per cercare la conclusione con il mancino o l’assist. Singolare, quindi, che tra le prove tattiche effettuate nelle ultime ore, Perez sia stato provato anche nella posizione di trequartista. L’impressione però è che agirà inizialmente largo, lasciando a Pellegrini il compito di suggeritore dietro Dzeko. Altre indicazioni di formazione: Santon favorito su Spinazzola, tornano Cristante e Veretout (fuori dalla lista dei 20 convocati, l’infortunato Cetin e lo squalificato/convalescente Diawara). In Italia, aspettando lampi con la maglia giallorossa, il ricordo più nitido di Perez è legato al gol contro l’Inter in Champions. All’esordio nella massima competizione europea, Carles lascia subito il segno. Un sinistro a fulminare Handanovic. Una rete che suggella la convocazione nell’ Under 21.Sembra un momento magico, interrotto all’improvviso dalla scelta del nuovo tecnico Setien di privarsi di lui (per poi, dopo l’infortunio di Dembelé, rammaricarsi per il via libera). Inevitabilmente la decisione lo ha sorpreso. Non è facile per chi cresce nella Cantera blaugrana (dov’era arrivato all’età di 14 anni), dover dire addio. Le opportunità di mettersi in mostra dopo l’esonero di Valverde erano tuttavia diminuite. Una situazione che la Roma (che intanto ieri con la formazione Primavera è stata eliminata dalla Coppa Italia dal Verona: inutile il successo per 3-1 dopo lo 0-2 dell’andata) ha sfruttato al meglio portando il classe ‘98 nella Capitale. Le immagini sul suo profilo Instagram lo ritraggano quasi sempre in campo, eccezion fatta per qualche rara occasione: una foto in compagnia di Goku, il cane preso all’inizio della scorsa estate. Pochi altri scatti se non con il pallone tra i piedi. Quello che avrà anche stasera. Magari da trasformare in un assist o in un gol. Curiosità: la Roma ha tesserato a gennaio un baby talento australiano, Cristian Volpato, under 17. Totti con la sua agenzia è prossimo a diventarne l’agente. La sua procura rappresenterebbe infatti il primo contatto diretto con la Roma dopo l’addio di otto mesi fa.