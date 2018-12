Dopo Monteforte, ecco anche Cristiano Bussi. La delusione per il ko di domenica (sul campo dell'Atletico Vesovio) non frena la voglia di rinforzarsi del Campus Eur, deciso di ridisegnare il proprio attacco per cercare quei gol che mancano alla squadra di Daniele Scarfini. Lasciato partire Regis (che domenica ha esordito segnando, dopo essere partito dalla panchina, con l'Unipomezia) dal Colleferto è arrivato Monteforte, già in campo domenica scorsa (e anche lui a segno). Al suo fianco, domenica prossima giocherà Cristiano Bussi, centravanti d'esperienza (è un classe '85) come Monteforte che ha appena lasciato il Pomezia, club con il quale non è stato instaurato il feeling desiderato e dove era arrivato la scorsa estate, dopo l'esperienza a Palombara con la Crecas. © RIPRODUZIONE RISERVATA