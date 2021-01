Low profile, ma sempre all’attacco. E ispirato da formule anti-Covid. Il calciomercato di gennaio oggi apre ufficialmente (chiusura 1° febbraio) con la convulsa caccia ai bomber in saldo. Tante le società concentrate sul rafforzamento del reparto offensivo. Così come restano numerosi gli attaccanti della Serie A in odore di trasloco: Cutrone, Milik, Llorente, Pavoletti, Pinamonti e, forse, Lasagna.

Tra i club più attivi c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri cercano un esperto vice-Morata, ovvero un centravanti pronto all’uso e in grado di occupare l’area di rigore. Llorente e Pavoletti sono in cima alla lista ma non va trascurata la pista Pellé. Il 35enne salentino ha detto addio allo Shandong Luneng e ora punta ad un rientro in Italia, dove è stato accostato anche a Inter e Milan, o in Premier League.

PRIMO COLPO

Intanto, la Juventus ha blindato Rovella. Il giovane centrocampista del Genoa, valutato 10 milioni di euro, continuerà il suo percorso di crescita in Liguria prima del grande salto. Oggi nuovo summit: nell’affare può rientrare anche Manolo Portanova, fantasista classe 2000, figlio dell’ex Siena Daniele.

Passiamo all’Inter. L’obiettivo è un vice-Lukaku ma senza discostarsi dalle linea guida di Suning sul contenimento dei costi. Dopo il ritorno di Nainggolan a Cagliari, la priorità resta quindi piazzare Eriksen all’estero. Il fantasista danese è stato offerto negli ultimi mesi a mezza Europa: ora, l’ad Marotta spera in un’offerta concreta del Psg (dove il calciatore ritroverebbe Pochettino) e dalla Premier. Anche Valencia e Atletico Madrid sembrano interessate, a patto che ci sia una partecipazione dell’Inter all’ingaggio. La partenza di Eriksen permetterebbe ai nerazzurri di studiare una formula conveniente per il Papu Gomez, corteggiato anche all’estero e dall’Al-Nassr. Fuori dai programmi di Gasperini, il 32enne argentino punta ad una squadra di Milano anche per motivi privati.

TENSIONI

Così, in settimana, il Papu vedrà l’Atalanta per concordare una via d’uscita ed abbassare la richiesta sui 10 milioni del presidente Percassi. Restando in tema esuberi, si attendono sviluppi importanti e decisivi pure sul fronte Milik. Tra l’attaccante polacco e il Napoli il clima è sempre teso. Con l’Atletico Madrid in pressing costante e pronto ad alzare l’ultima offerta da circa 5 milioni di euro. Sullo sfondo Olympique Marsiglia, Juve, Inter, Milan e Roma. Le big italiane, però, sono disposte ad ingaggiare Milik solo a prezzi stracciati o se si libererà gratis il prossimo giugno.

ASTE

Non solo punte. A Milano, sponda rossonera, i pensieri sono rivolti in particolare al difensore. Il preferito di Maldini e Massara si conferma Simakan dello Strasburgo. Costa 20 milioni e piace anche al Chelsea. Sulla lista delle alternative Kabak (che considera però il Milan una seconda scelta) e Ajer del Celtic. A proposito di sfide, Zaccagni del Verona ha già conquistato il Napoli, la Roma e mezza serie A. Alla Fiorentina e non solo piace invece molto l’attaccante belga Thibo Baeten. Infine, Diallo è atteso a Manchester dopo l’accordo formalizzato la scorsa estate con l’Atalanta.

