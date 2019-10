Cagliari super: Spal ko per 2-0 e sardi al quinto posto

Due gol, due storie e una vittoria che porta il Cagliari al quinto posto in classifica, a due punti dal Napoli. Due a zero contro la Spal. Primo gol di Nainggolan dopo il ritorno in Sardegna: bellissimo, con un siluro che si alza giusto per finire sotto l'incrocio. E raddoppio di Faragò, uno che mancava dal campo da sei mesi per un infortunio all'anca con tanto di intervento chirurgico: prima partita ufficiale, da terzino, e subito gol. L'abbraccio dei compagni è la foto della fine di un incubo. La Spal? Nessuna sorpresa, perché fuori casa quest'anno va sempre così: niente gol, niente punti. E' così è stato anche oggi. Kurtic si muove bene da una parte e dall'altra. E rischia anche di rompere il ghiaccio fuori casa trovando davanti a se la manona di Olsen. Ma Floccari e Petagna? Non è solo colpa loro: situazioni per metterli in condizione di colpire non è che se ne siano viste molto. Intanto è allarme: la squadra di Semplici è terzultima. La giornatona di Nainggolan comincia al 10'. Ed è quello che si aspettava tutta Cagliari da quando il Ninja è tornato: una rete-spettacolo. La palla gli arriva sul destro, cinque metri fuori area, da una mischia in area: il tiro è un missile che va dritto all'angolo, sotto i due pali. Lui stesso, anziché esultare, fa un gesto come dire «mamma cosa ho fatto».E' il classico gol che convince l'avversario ad uscire dal torpore di un pomeriggio più estivo che autunnale. E infatti la squadra di Semplici prende campo e si fa più pericolosa. Clamorosa l'occasione alla mezz'ora con colpo di testa di Kurtic e gran parata di Olsen. Ma non c'è molto di più. E un pò si capisce perché in trasferta la casella dei gol segnati sia ancora vuota. Nella ripresa la giornata di Nainggolan sarebbe potuta essere epica: ancora un tiro da fuori, ma questa volta l'ex Roma e Inter è fermato dal palo. La Spal prova a giocare e a costruire. Ma non riesce a dare un'accelerazione alla sua manovra. E arriva la mazzata. Che è anche la resurrezione per Faragò. Assente dallo scorso aprile per un infortunio all'anca, torna in campo a sorpresa dopo sei mesi. E segna: ruba palla a Floccari, scambia in qualche modo con Simeone e va solo davanti a Berisha. Il gol è il classico lieto fine. Con la Spal che si chiede: perché sempre a noi? L'ultimo gol, lo scorso aprile, Faragò lo aveva segnato proprio alla squadra di Semplici.