Atalanta-Lazio: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Venerdì 29 Ottobre 2021, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 14:50

La Lazio vuole dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina del turno infrasettimanale, l'Atalanta non ha nessuna intenzione di restar fuori dalla corsa Champions. Con queste premesse si gioca domani alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Gasperini è reduce dal successo con la Sampdoria fuori casa, Sarri da quello contro i viola all'Olimpico grazie al gol di Pedro. L'Atalanta è a 18 punti in classifica, la Lazio a 17. Il mirino è sulla Roma a 19: con una vittoria domani una delle due sorpasserebbe i giallorossi al quarto posto.

Segui Atalanta-Lazio in diretta

Atalanta-Lazio, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un Timvision Box, ad una console come Xbox o PlayStation oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Oppure in streaming su pc, smartphone e notebook o in diretta sul sito del Messaggero. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.