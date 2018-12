Ufficiale: Supercoppa Juventus-Milan in Arabia Saudita il 16 gennaio

Ora è ufficiale: la sfida della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. La trentunesima edizione del trofeo andrà in scena mercoledì 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium, con inizio alle 20.30 locali (18.30 ora italiana). Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Uno. Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA