Ancelotti, dall'esonero a Napoli alla quinta finale Champions: perché è la vittoria di Florentino Perez (l'unico a credere in lui)

Anche le leggende piangono di gioia perché ogni impresa è una storia in più da lasciare ai posteri. Carletto Ancelotti sta vivendo un 2022 straordinario. Ha appena trionfato nella Liga , conquistando vette nel calcio irraggiungibili a tutti gli altri. È l'unico allenatore nella storia – anzi, della Storia con la «S» maiuscola perché di questo si tratta – ad aver vinto il campionato nei cinque top tornei d'Europa. Un percorso iniziato con il Milan nel 2004 e proseguito con Chelsea (2010) , Psg (2013) , Bayern Monaco (2017) e adesso Real Madrid (2022) .

In mezzo tre Champions con due squadre diverse (Milano 2003 e 2007; Real 2014). Stesso numero di trofei (ma loro con lo stesso club) di Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978 e 1981) e Zinedine Zidane (Real 2016, 2017 e 2018). Con tanto di finale persa in maniera rocambolesca a Istanbul nel 2005 , sempre alla guida dei rossoneri, con il Liverpool: in vantaggio per 3-0 si fece riprendere in 6' nella ripresa, per poi sfiorare molte volte il gol vittoria e perdere invece ai rigori. Giusto per dare quel tocco di umanità meravigliosa a una leggenda.

Ed è splendido l'abbraccio tra Carletto di Reggiolo e il figlio Davide , che fa parte dello staff e accanto a lui, in piedi, ha seguito gli ultimi istant di un match che vedeva il Manchester City approdare in finale di Champions, il 28 maggio a Parigi, contro il Liverpool. Ma tutto è stato riscritto negli ultimi istanti della semifinale di ritorno contro Pep Guardiola , già morto da Ancelotti in semifinale nel 2014 al Santiago Bernabeu, quando il catalano sede sulla panchina del Bayern Monaco . «Non ci credevate, eh? Uomini di poca fede », ha aggiunto Carlo con un pizzico di ironia. «Scherzi a parte, ci credevano in pochi, ma i giocatori sì. In questo stadio basta una piccola scintilla. Ne sanno qualcosa anche Psg e Chelsea».

