Diretta Real Madrid-Manchester City 3-1: Benzema porta avanti i Blancos ai supplementari

Tutto pronto per la grande sfida di Champions League. La semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City catalizzerà milioni di persone davanti alla tv. La festa di sabato a Plaza de Cibeles per il campionato appena vinto è il passato, per il Real Madrid, e il futuro è già stasera, nelle sembianze di una semifinale di Champions League che in realtà è una montagna da scalare. Di fronte un volto noto, da avversario, a Madrid: Pep Guardiola.

Segui Real Madrid-Manchester City in diretta

Real Madrid-Manchester City, la diretta

107': Clamorosa occasione per Fernandinho, che davanti la porta spreca. Si chiude il primo tempo supplementare

104': Esce Benzema, autore di un gol e un assist, sostituito da Ceballos

101': Ammonizione per Sterling che falcia l'avversario. Orsato estrae il giallo

100': Real Madrid difende il risultato. Così sarebbe in finale

95': Benzema segna il rigore al primo tempo supplementare

90+1': doppietta di Rodrygo ribalta il risultato

90': gol di Rodrygo!

73': A segno Mahrez per la squadra di Guardiola

42': Benzema davanti alla porta sbaglia un gol già fatto

22': la situazione è ancora di parità.

Champions League, il Liverpool è in finale: battuto 3-2 il Villarreal in Spagna

Formazioni ufficiali

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Walker; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

Arbitro: Orsato

Dove vedere Real Madrid-Manchester City

Un'altra grande sfida raccontata in esclusiva. Real Madrid-Manchester City, ritorno delle semifinali di Champions League, è in programma sarà visibile in in diretta su Amazon Prime Video a partire dalle 21. Basterà essere iscritti per poter usufruire del servizio su una smar tv oppure attraverso lo smartphone. Potrete seguire la partita in diretta testuale su ilmessaggero.it