Ancelotti: «Girone straordinario, manca solo la ciliegina sulla torta»

L’approccio è il solito. Carlo Ancelotti sceglie dosi massicce di tranquillità alla vigilia della sfida contro il Liverpool, decisiva per il futuro del Napoli in Champions League. «Fare un buon risultato è nelle nostre corde – ha spiegato - abbiamo già fatto qualcosa di straordinario nel girone, adesso ci manca solo la ciliegina. E speriamo che qualche mio giocatore possa metterla per conquistare gli ottavi di finale». Il condottiero azzurro rifiuta pure l’etichetta del bivio decisivo della stagione. «Non ho bisogno di questa partita per conoscere il valore della mia squadra. Il Napoli è forte e sarà protagonista in tutte le competizioni, il campionato, la Coppa Italia e l’Europa. Noi ovviamente speriamo sia ancora Champions».

L’ATTEGGIAMENTO TATTICO. «Sappiamo bene quello che dobbiamo fare. Abbiamo preparato la gara nei dettagli. Non aspetteremo il Liverpool, ma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in difficoltà i Reds. Non faremo calcoli. L’effetto Anfield? L’atmosfera sarà meravigliosa. Klopp fa bene a parlarne perché ha bisogno dell’apporto del suo pubblico, ma sarà uno stimolo anche per noi. Tra l’altro ci saranno circa 3mila tifosi allo stadio e avremo 40 milioni di sostenitori del Napoli nel mondo che ci trascinano».

LA FORMAZIONE. Ancelotti non svela nulla. «Non l’ho ancora decisa», dice col sorriso. Pochi, comunque, i dubbi: rientreranno Ospina, Maksimovic, Albiol, Rui, Callejon, Fabian e Mertens.

L’ARBITRO. Klopp spera che non ci siano problemi relativi all’arbitraggio. Ancelotti la prende con filosofia. «Sono uscito dalla Champions per dei disastri (il riferimento è Real-Bayern), so bene di cosa parla. Ma comunque Skomina mi sembra esperto. Non ci saranno problemi».

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA