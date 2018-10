Il ciclone Cantù travolge Cremona 96-79: Sacchetti perde l'imbattibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ciclone Cantù si abbatte su Cremona e l’imbattibilità della Vanoli sfuma in 40 minuti disastrosi. Al Pala Radi la Red October vince 79-96 sfruttando una grande serata di Jefferson 25 punti 11/17 da due, e sette rimbalzi. Bene anche Gaines, 22 punti (5/11 da tre), e Mitchell con 12. Cremona paga la pessima serata da tre punti, appena 6/26 ma dopo un’iniziale zero su sedici, e in generale la scarsa reattività di alcuni suoi giocatori. Positivi Crawford, 21 punti, e Ricci, 20 punti e 4 rimbalzi. Per 24 ore Cantù raggiunge Cremona, Venezia e Milano in testa alla classifica, ma domani Reyer e Olimpia possono rimanere imbattute, ospitando rispettivamente Pesaro e Pistoia.Che la serata sia storta per la Vanoli lo si capisce dai primi due minuti. Cantù parte subito forte: 6-11, poi 10-19 con la seconda tripla di giornata di Gaines. E’ il quarto minuto e la partita sembra già segnata. Jefferson, arrivato a Cantù quindici giorni, mette il punto esclamativo del primo quarto con la schiacciata del 12-24. Gazzotti sulla sirena riduce al 21-30. Cremona prova a reagire con Crawford che con quattro punti in fila riavvicina i padroni di casa 25-31, ma è l’ultimo sussulto. Davis piazza il 25-36, poi è show da tre di Tavernari e Gaines e Cantù vola 27-51. Ancora Crawford regala il 29-51 del riposo lungo.Quattro punti in fila di Mitchell al rientro in campo permettono alla Red October di allungare 35-59, Ricci non molla: 39-63 al 26esimo. Momenti di paura per una brutta caduta di Mitchell che si tocca il ginocchio e urla dal dolore. Per l’ex giocatore di Trento, sarà solo una botta, rientrerà dopo pochi minuti. Travis Diener trova la prima tripla di serata (fino ad allora 0/16) per il 48-65. Il terzo quarto si chiude 48-74 con un’altra tripla di Gaines. Gli ultimi dieci minuti sono pura accademia per gli ospiti. Tavernari arriva alla doppia cifra nei punti e sigla il 56-80 al 34esimo. Il tempo per un paio di canestri da tre per Cremona che migliorano la statistica, poi Mitchell inchioda la schiacciata del 68-91. Siamo ai titoli di coda, finisce 79-96.