Pesaro torna a vincere, cadono Trento e Pistoia

Ultimo aggiornamento: 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci vuole l’arrivo di Boniciolli in panchina e un tempo supplementare per regalare a Pesaro la vittoria dopo sei sconfitte consecutive. Eroe di giornata Blackmon, 33 punti con 5/9 da tre. McCree ne mette 28, Mockevicius prende ben 21 rimbalzi. Pesaro ha tirato 14/26 da tre (54 per cento). Torino si perde nei momenti decisivi e resta ultima, in crisi in campo e fuori. Dopo un primo quarto equilibrato, 26-24, la Fiat piazza un secondo quarto da 15-25 chiudendo avanti al riposo lungo 41-49. Pesaro rientra nel terzo quarto e nel finale è battaglia su ogni possesso. Artis trova la tripla del pareggio allo scadere. Nel supplementare, Torino allunga 91-95, ma Zanotti e Mockevicius diventano padroni dei tabelloni e la VL ribalta 100-95. L’ex Moore, 30 punti, ci prova ma le sue percentuali non sono più brillanti. Finisce 102-98 e l’Arena esplode.Brindisi vince lo spareggio per la Coppa Italia. Primo quarto scoppiettante. L’Aquila parte forte, 19-9 con le triple di Marble, ma Brindisi con pazienza riprende la partita e sorpassa per la prima volta sul 23-25 con l’appoggiata di Wojciechowski. Walker, appena acquistato da Trieste, e Zanelli mettono due triple per il 27-31. Buscaglia e Vitucci giocano a scacchi con quintetti molto atipici. Trento rimette il naso avanti con due liberi di Craft: 33-32 al 15esimo. La Happy Casa sbanda, l’Aquila vola sul 43-34 al 17esimo con le triple di Mian. Al riposo lungo il vantaggio interno è ridotto a 48-43. Partita a strappi, Trento avanti 50-45, Brindisi pareggia sul 50. Flaccadori regala il vantaggio minimo per i padroni di casa: 59-58 al 30esimo. Forray regala il 66-61 al 34esimo, Brindisi riparte e con le triple dell’ex Moraschini, di Banks e Chappell ribalta 68-75 al 37esimo. Aquila fino al 74-75 all’ultimo minuto. Brindisi fa uno su due ai liberi, Beto Gomes trova un fallo sul tiro da tre, mette solo due liberi per il 76 pari. Brindisi rimette velocemente, Moraschini non ha paura e da sette metri mette la tripla della vittoria sulla sirena. Per i pugliesi è il trionfo e la qualificazione meritata, Aquila generosa, ma la rincorsa in classifica si ferma sul più bello.Testa coda di grande interesse. Avellino parte bene, 16-11, e chiude avanti 20-19 il primo quarto. Pistoia piazza un parziale 0-10 per il 20-29 al 14esimo. Auda schiaccia il 25-33, Pistoia chiude avanti 37-44 un primo tempo di grande spessore. Avellino soffre, Pistoia resiste e al 25esimo è ancora avanti 52-58. Caleb green e Nichols suonano la carica e gli irpini chiudono sopra di uno il terzo quarto, 63-62. Finalmente la Scandone si sblocca e Filloy regal il 71-62 al 33esimo. Toscani ancora a meno tre, 73-70, poi addirittura a meno due, 78-76 nell’ultimo minuto. Krubally sbaglia il tiro del pareggio. Avellino vince 82-78 ed è seconda in classifica al termine del girone di andata. Pistoia resta ultima con Torino.