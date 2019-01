Nba, Kuzma guida i Lakers nel successo in casa dei Thunder

I Los Angeles Lakers espugnano dopo un overtime il parquet di Oklahoma City per 138-128. Aspettando LeBron James, ancora fuori per infortunio, ci pensa Kyle Kuzma a guidare i californiani al successo con 32 punti. In evidenza anche Ivica Zubac con una doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Thunder non basta Russell Westbrook (26 punti, 9 rimbalzi e 13 assist) per evitare la sconfitta. La Nba ieri ha fatto tappa anche a Londra con la spettacolare sfida tra Washington e New York. La vittoria alla O2 Arena, dopo una lunga battaglia, è andata ai Wizards per 101-100 con la firma di Otto Porter, 20 punti e 11 rimbalzi partendo dalla panchina. In un finale thrilling gli arbitri assegnano i due punti decisivi a Thomas Bryant a fil di sirena per un'interferenza a canestro di Allonzo Trier. Ultimo possesso ai Knicks, ma il risultato non cambia. © RIPRODUZIONE RISERVATA