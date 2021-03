NBA, i Denver Hawks di Gallinari vanno ko contro i Nuggets. La partita finisce 126 a 102

I Denver Nuggets mettono ko gli Hawks di Danilo Gallinari per 126 a 102. Al suo debutto con Denver, Aaron Gordon mette a segno 13 punti, 16 per Nikola Jokic, 15 per Michael Porter Jr. Male gli Atlanta Hawks, dopo un ruolino di marcia più che positivo, con nove vittorie nelle ultime 11 partite. A nulla sono serviti i canestri di Trae Young - 21 punti - e Gallinari che ha chiuso con 14 punti contro la sua ex squadra.

APPROFONDIMENTI BASKET Nba, a Gallinari il derby con Mannion. Si rialzano i Lakers NBA Nba, Mannion mette il turbo, 19 punti in 29 minuti, ma non basta: i... NBA I Clippers rimontano da -22 e battono Gallinari. Ok Utah e Bucks,... BASKET Fine gara BASKET Le emozioni del match

Nba, Mannion mette il turbo, 19 punti in 29 minuti, ma non basta: i risultati delle partite

La partita

Parte forte Atlanta avanti 35-31 dopo il primo parziale ma all'intervallo lungo i Nuggets ribaltano la sfida scappando 65-55, il divario aumenta ulteriormente nel terzo parziale, 97-79. Non cambia il copione della sfida nell'ultima frazione coi padroni di casa, 28-18 in stagione, che chiudono a +24. Denver è la quinta forza nella Western Conference, sesta piazza ad Est per gli Hawks, 23-22.

Nba, a Gallinari il derby con Mannion. Si rialzano i Lakers

© RIPRODUZIONE RISERVATA