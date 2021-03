I Clippers rimontano da -22 e battono Gallinari. Ok Utah e Bucks, torna a vincere Houston

Otto partite nella notte NBA, e previsioni rispettate nelle gerarchie di classifica. Continuano infatti a vincere gli Utah Jazz, capolisti della Western Conference. Stanotte successo sui Chicago Bulls 120-95: il migliore è Donovan Mitchell con 30 punti, Rudy Gobert chiude con la solita doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Per Chicago spicca Zach LaVine, 27 punti.

Vittoria scontata con largo margine anche per i Bucks, 140-113 contro gli Indiana Pacers. La formazione di Milwaukee, terza a est, ha strapazzato i rivali nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo, fermo per un infortunio al ginocchio sinistro. Gran serata per Jrue Holiday, 28 punti e 14 assist. Bene anche Khris Middleton, 25 punti.

Vincono in rimonta i Clippers: la squadra di Los Angeles ha battuto Atlanta per 119-110 al termine di un lungo inseguimento, che nel momento peggiore della partita è arrivato a oltre venti punti. Il team di Gallinari ha avuto a lungo in pugno la gara, ma alla fine il ritorno veemente dei padroni di casa li ha costretti a cedere. Per l'azzurro 6 punti, in poco più di venti minuti di gioco. In ombra i fuoriclasse Kawhi Leonard e Paul George, i Clippers hanno trovato nei panchinari la chiave del successo: Terance Mann autore di 21 punti con 10 rimbalzi, e Luke Lennard di 20 punti.

Tornano a vincere i Rockets dopo ben venti sconfitte consecutive. Il team di Houston ha avuto la meglio sui Toronto Raptors per 117-99, mandando tutti i giocatori in doppia cifra, ma il trascinatore è stato John Wall autore di una tripla doppia (19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist). Per i canadesi è il nono ko di fila, inutili i 27 punti con 8 rimbalzi di Fred VanVleet, e la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam.

I risultati delle partite della notte NBA:

L.A. Clippers-Atlanta Hawks 119-110

Houston Rockets-Toronto Raptors 117-99

Chicago Bulls-Utah Jazz 95-120

Memphis Grizzlies-Boston Celtics 132-126

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 140-113

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 97-100

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 103-112

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings 105-119.

