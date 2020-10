Nba, notte da dimenticare per Miami, vittoria netta dei Lakers 116-98

I Lakers hanno vinto alla grande la prima partita della serie di Finals Nba contro Miami. Gli Heat erano partiti bene, portandosi avanti nel parziale del primo quarto di tempo. Ma poi sono venuti fuori i californiani, tenendosi sempre in vantaggio e alla fine hanno chiuso con il punteggio di 116-98. In grande spolvero soprattutto Anthony Davis, che ha firmato 34 punti, mentre Lebron James ha messo il suo sigillo su 25 punti (con 13 rimbalzi e 9 assist): i due sono stati dominatori assoluti nell'area avversaria. Per Miami una notte da dimenticare, non solo per il ko, inequivocabile, ma anche perchè ha perso per strada due delle sue stelle per infortunio: Goran Dragic per un problema al piede sinistro, e Bam Adebayo per un duro colpo alla spalla già infortunata, mentre Jimmy Butler ha giocato con una distorsione alla caviglia. Per il primo si teme addirittura l'addio alle Finals, per il secondo si vedrà oggi con gli esami clinici, Butler invece ce la dovrebbe fare a tornare in campo venerdì per gara -2. È cominciato dunque con una salita durissima per Miami lo scontro con i Lakers per il titolo di questo incredibile 2020, uno scontro sulla distanza delle 7 partite, disputate nella surreale cornice del Disney Resort di Orlando, senza pubblico, come ormai avviene da questa estate quando il torneo è ripreso dopo lo stop per la pandemia deciso a marzo.

