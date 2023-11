Luiss Roma e Cantù nel segno del "Vate", il 17 dicembre sarà il "Bianchini day"

Il 17 dicembre sarà una giornata speciale per il basket italiano, il “Bianchini day”. La celebrazione di Valerio Bianchini, uno degli allenatori più vincenti della storia della pallacanestro italiana. Il “Vate”, come comunemente viene chiamato l’allenatore nato a Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, ma ormai romano di adozione, sarà ospite d’onore della Lega Nazionale Pallacanestro al palazzetto dello sport, a Roma, in occasione di Luiss Roma contro Pallacanestro Cantù, due delle città portate al successo negli anni ’80, partendo dalla Brianza, con lo scudetto del 1981 e la Coppa dei Campioni nel 1982; per poi passare sulla panchina di Roma, conducendola al tricolore del 1983 ed alla Coppa dei Campioni del 1984.

Ma non è l’unico motivo di contatto tra le due città: attorno a Valerio Bianchini ruota anche la storia del successo di Cantù in Coppa delle Coppe, nel 1981, nella finale giocata proprio a Roma, davanti ai 12.000 spettatori del PalaEur, contro il Barcellona. Luiss e Pallacanestro Cantù hanno offerto fin da subito piena collaborazione e supporto per l’iniziativa. Per offrire alla celebrazione la giusta ribalta in ambito nazionale, Luiss Roma-Acqua S.Bernardo Cantù sarà la diretta televisiva del turno di Serie A2 su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e RaiPlay (streaming, in chiaro), con palla a due fissata per le 17.30.

TUTTI IN CAMPO ANCHE IN SERIE A - Roma e Cantù ora in serie A2, la Luiss neo promossa e con la voglia di salvarsi al suo primo anno di serie A, Cantù punta invece a risalire il prima possibile al piano più alto della pallacanestro italiana. La squadra capitolina, dopo aver perso il derby contro Rieti, oggi è impegnata a Milano nella difficile trasferta contro l’Urania. Cantù, seconda nel girone rosso dietro la fortitudo Bologna, attende domani proprio Rieti. La squadra brianzola ha trovato l'accordo con Riccardo Moraschini, ex Virtus Roma, Brindisi, MIlano e Venezia e dovrebbe presentarlo nelle prossime ore come rinforzo di lusso.

E’ tempo di scendere in campo anche in Serie A con la settima giornata di andata. Due testa coda in programma, Virtus Bologna contro Treviso e Reyer Venezia contro Brindisi, prime contro ultime e uniche squadre ancora a zero punti.

Scafati ospita Milano, Pesaro attende una decimata Tortona. Oggi l’anticipo tra Napoli in gran forma contro Varese. Le altre due capoliste a quota dieci, Brescia a Trento, se la vedranno rispettivamente in casa contro Cremona e in trasferta a Sassari, che cerca di allontanarsi dalle zone basse della classifica.

La programmazione televisiva

Sabato 11 novembre

Ore 19:30: Virtus Segafredo Bologna - Nutribullet Treviso - Dazn

Ore 20:30: GeVi Napoli - Openjobmetis Varese – Dazn e Eurosport 2

Domenica 12 novembre

Ore 16:30: Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino – Dazn e Eurosport 2

Ore 17: Givova Scafati - EA7 Emporio Armani Milano - Dazn

Ore 18: Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi - Dazn

Ore 18:15: Carpegna Prosciutto Pesaro - Bertram Derthona Tortona – Dazn e DMAX in chiaro

Ore 19: Unahotels Reggio Emilia - Estra Pistoia - Dazn

Ore 20: Germani Brescia - Vanoli Cremona - Dazn