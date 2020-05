Magic Johnson: «LeBron più completo, ma Michael Jordan resta il più grande»

Effetto “Last dance”: LeBron il più completo, MJ semplicemente il più grande. «Quando pensi a chi sia il giocatore più completo della storia, quello in grado di eccellere in qualsiasi aspetto del gioco, LeBron James è probabilmente il miglior talento di sempre. Ma quando ti chiedi: “Chi è il più grande di ogni epoca?”. Beh, in quel caso la risposta è che è ancora Michael Jordan». Parola dell'ex stella dei Los Angeles Lakers, Magic Johnson, risponde così alla domanda su chi sia stato il giocatore più forte della storia della Nba.

Nella sua carriera Magic Johnson ha sfidato più volte Jordan sul parquet - perdendo anche una finale Nba contro i suoi Chicago Bulls, un vero e proprio passaggio di consegne a inizi anni '90 - mentre con James ha intensificato molto i rapporti nelle scorse stagioni, quando al termine di una lunghissima trattativa da dirigente dei Lakers è riuscito a convincere il Prescelto a lasciare Cleveland e scegliere Los Angeles per concludere la sua carriera.

Ultimo aggiornamento: 12:30

