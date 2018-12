Eurolega, troppo Fenerbahce: Milano si arrende ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano in caduta libera in Eurolega. Anche la Ulker Sports Arena è amara, il Fenerbahce vince 92-85 nonostante una prova dignitosa della AX. I turchi, sospinti da Guduric, Vesely e Lauvergne, 52 punti in tre e un complessivo 18/21 da due punti, restano primi con undici vittorie su dodici partite. Dietro tiene il passo il Cska Mosca che ha vinto il derby russo contro il Khimki 88-74 con cinque in doppia cifra (Hackett 14 punti) e un incredibile 47,2 per cento da tre punti (10/21). L’Olimpia gioca per 25 minuti alla pari, poi il solito parziale negativo ad inizio terzo quarto la condanna alla sconfitta, nonostante il tentativo di rominta fino al meno due. A nulla serve un James da 31 punti, di cui 15 degli ultimi 17 finali di squadra. Ora il bilancio è sei vinte e altrettante perse. Domani Bayer Monaco, Panathinaikos e Gran Canaria possono riavvicinarsi.Contro i primi della classe, Pianigiani sceglie James, Bertans, Micov, Brooks e Tarczewski per cominciare. Milano non ha paura e parte forte. Jerrels, entrato al posto di Bertans, spezza la parità con cinque punti in fila: al sesto è vantaggio ospite 11-16. Il primo quarto si chiude con l’Olimpia avanti 15-21. Il Fener prova a reagire, ma Micov regala il 20-24. I lunghi milanesi si caricano di falli e la partita cambia. I turchi trovano un parziale di 12-4 e ribaltano sul 32-28 al 16esimo. Milano non ha paura e Gudaitis con il suo tradizionale gioco con canestro e tiro libero impatta sul 40-40, con cui si va al riposo lungo.Al rientro in campo, Datome, fino a questo momento poco reattivo, prova a dare la scossa al Fener: 50-45 al 23esimo. Vesely alza la sua percentuale in attacco e i turchi volano sul 58-49 al 26esimo. Pianigiani è costretto a chiamare time out, ma la sospensione non porta i frutti sperati. Lauvergne, e Datome regalano il 67-57 turco. Vantaggio che si dilata ad inizio ultimo quarto quando Lauvergne inchioda il 70-58, Sloukas il 77-65. E’ il 34esimo. La partita sembra chiusa ma James si ricorda di essere uno dei migliori realizzatori in Eurolega e il suo finale è incredibile con quindici dei 17 punti di squadra. Con le triple del suo play maker, Milano torna prima a meno tre, 79-76, poi addirittura a meno due: 81-79 al 38esimo. E’ l’ultimo sussulto, le triple dei padroni di casa ricacciano indietro l’Olimpia 87-79. Finisce 92-85,una sconfitta dignitosa ma ora la classifica europea comincia a diventare corta.