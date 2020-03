Anche l'Nba taglia gli stipendi: 1% per ogni gara cancellata

Anche l'Nba si appresta a tagliare gli stipendi a causa della pandemia del Covid-19 che ha interrotto la stagione. Lo riferisce l'emittente Espn, secondo cui il direttivo della lega avrebbe inviato un promemoria sull'argomento a ciascun club in cui si citerebbe una clausola del contratto collettivo stipulato con l'associazione giocatori dove, tra le cause di forza maggiore che possono permettere ai proprietari di trattenere circa l'1% per ogni gara cancellata, c'è la voce specifica «epidemia-pandemia». ll torneo del basket professionistico nordamericano è fermo dall'11 marzo e sono già undici i casi di positività fra i giocatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA