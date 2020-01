Brindisi fa la voce grossa. Milano e Fortitudo, vittorie che danno fiducia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brindisi non si ferma più, passa a Brescia, si porta 2-0 contro la Leonessa e ora punta dichiaratamente ad un posto tra le prime quattro. Decidono per gli ospiti il primo periodo da 15-22 e l’ultimo da 16-24. Finisce 82-86. In mezzo una Germani generosa, ma che finisce in debito di ossigeno sprecando anche due palloni per il sorpasso nel finale. Spiccano tra gli ospiti i 22 punti e 9 rimbalzi di Tyler Stone sempre più leader della squadra. Banks 19, Sutton 11. I rimbalzi fanno la differenza, 42-38 per i pugliesi di cui ben 17 in attacco. Brescia ci prova con Abass, 21 punti, Sacchetti e Cain 14 punti a testa ma viene “tradita” da Lansdowne e Horton, appena 9 punti in due. Al primo quarto da 15-22, risponde la Leonessa che va al riposo lungo 41-40. Stona trova il 41-49 al 22esimo, Sacchetti in gran serata. Abass mette cinque punti in fila e Lansdowne trova un buon canestro: al 27esimo è 64-57 e Brescia sembra poterla chiudere. Falli tecnici molto al limite fischiati a Moss e Sutton. Il finale è intensissimo. Cain sigla il 75-72 al 36esimo, Stone la tripla 77-79, Vitali da tre fa 82-81, Brown l’82-83, Cain sbaglia due liberi, rimbalzo offensivo e tiro sbagliato da Brescia, Stone dalla lunetta per l’82-84, Abass sbaglia l’ultimo assalto gestito molto male, Banks prende fallo e chiude la partita 82-86 nel tripudio dei sostenitori brindisini. La Happy Casa prende gli applausi anche dal pubblico di casa, segno di grande sportivitàLa resistenza di Trieste dura poco più di venti minuti, poi Milano si scioglie vince piuttosto nettamente. Senza Moraschini e Brooks ancora infortunati e con Gudaitis e Nedovic fuori per la rotazione degli stranieri, l’Olimpia porta in panchina Gravaghi e Tam, due ragazzi del 2003. Al quinto Milano è già avanti 6-17, poial primo riposo. Cervi e Cooke provano a reagire, Trieste si avvicina 25-26. Scola risponde e al riposo lungo ospiti avanti 34-41. Sykes, ancora Scola con sei punti in fila e Roll da tre punti regalano il 44-58 al 27esimo. Al 30esimo èe la partita è virtualmente chiusa. Finisce. Scola 20 punti, Setgio Rodriguez 11 punti e 8 assistDopo sei sconfitte consecutive (l'ultimo successo l'8 dicembre con Reggio Emilia) la De Longhi torna a vincere e batte Pistoia in uno spareggio per arrivare alla salvezza, obiettivo stagionale degli uomini di coach Menetti. Treviso si gode il momento e soprattutto un Fotu sontuoso, autore di ben 22 punti. Nel primo quarto la De Longhi tocca subito il +14 (10-24) indirizzando la gara a piacimento e chiudendo ampiamente in vantaggio i primi 10 minuti () e all'intervallo (), respingendo nel secondo quarto l'assalto dei pistoiesi. Treviso esce mentalmente dalla partita troppo presto e la squadra di casa riesce incredibilmente ad annullare il vantaggio trevigiano, ridotto ad un solo punto al 30esimo,. Petteway e Salumu, alla fine 40 punti in due, guidano Pistoia. Nei dieci minuti finali la De Longhi con Parks, Nikolic e Fotu torna avanti 64-79 e nel finale amministra il vantaggio. L’agognata e importantissima vittoria arriva alla sirena sul 75-86 e consente ora alla compagine di coach Menetti di salire a quota 14 punti in classificaLa Fortitudo tenta di imporre un ritmo piuttosto alto, ma Varese resiste. Henry Sims è già in doppia cifra di punti, l’Aquila chiude il primo quarto sul. Tra i lombardi Jason Clark è particolarmente ispirato, Varese tira bene dall’arco dei 3 punti. All'intervallo ospiti avanti. Rientro spigoloso in campo, la tripla di Vene fa male 46-53. Si sveglia Aradori, che dalla difesa aggressiva della Fortitudo ricava due triple consecutive per il 54-56 al 25esimo. Fantinelli e Daniel mandano la Pompea a +4 Pompea. Finisceal 30esimo. Mancinelli allunga fino al 69-61, ma Varese torna al meno 3. Ultimo minuto infuocato. Mayo e Ferrero ci mettono quattro punti e a 39 secondi ospiti sul 77-76. Martino chiama timeout. Mancinelli sbaglia la tripla, Clark fallisce il sorpasso. Aradori in lunetta a 7 secondi fa 2/2, Varese corre veloce dall'altra parte ma ne esce un tiro che non impensierisce. Finisce, la Fortitudo vince una partita fondamentale per centrare i play off.33 anni fa, era il 25 gennaio 1987,contro la Virtus Bologna. Allora come oggi, era una Virtus fortissima che però perse 107-102. Oggi è tutta un'altra musica, la Virtus non conosce ostacoli. 9-14 con Teodosic, 19-16 con la tripla di Filloy, 21 pari al primo quarto. Hunter e Weems sono determinati, 26-34 al 14esimo, Bramos efficace (16 punti) mantiene la Reyer in partita:. Venezia non segna per oltre 3 minuti, Gamble fa 41-50 al 24esimo, poi è 48-61 con la solita coppia Markovic e Teodosic (prima tripla segnata dopo sei errori). Al 30esimo é 55-63. Anche in una serata storta al tiro, Teodosic é pericoloso con i liberi: 60-69 al 33esimo. Ancora Teodosic e Gamble con la schiacciata del 64-78. E' il 34esimo e sono praticamente i titoli di coda che arrivano sul. Bramos 21 punti e Daye 13 possono poco contro una Virtus solida e con la coppia di lunghi Hunter e Gamble autori di 30 punti in due. Teodosic, pur con pessimo 1/11 da tre, segna 16 punti e regala sette assist, altri 9 Markovic sui 24 di squadra. Bologna corre veloce, Venezia lotta ma è ancora un gradino sotto.Finale pazzesco al Pala Serradimigni. Trento sempre avanti si fa recuperare da una tripla di Michele Vitali a cinque secondi dalla fine. Sull'87 pari, dopo il time out, Alessandro Gentile inventa la triplache ferma la corsa della Dinamo dopo nove vittorie in fila. Un successo comunque merita perchè l'Aquila conduce a lungo, 13-19, poi 19-26 primo quarto e 32-40 al 16esimo. Trento tocca anche il +11, al riposo lungo è. Sassari fa un pò l'elastico, torna a meno tre, 42-45, ma improvvisamente perde la bussola. Knox e Alessandro Gentile sono implacabili: parziale da 4-16 per il 49-61 al 26esimo. Spissu riduce al meno 8 (57-65), ma il finale di tempo é tutto ospite,. La Dinamo prova il tutto per tutto, Bilan e Jerrels la spingono fino al 74-78 del 34esimo. Trento non trema, ritorna al +9, 74-83 con uno scatenato Knox (alla fine 23 punti con 9/12 da due), ma ancora il play sardo e Pierre con le triple ridanno l'84-86. Poi il finale già descritto, per la gioia degli ospiti che riavvicinano la zona play off.Vittoria importante di Reggio Emilia che trova continuità nei suoi risultati. Cantù parte 0-10 con Clark e Pecchia contro parziale e 10-10, fine primo quartoReggio è precisa in attacco, Cantù si smarrisce, 33-27, poi Fontecchio per il 41-30 econ un parziale da 28-17. Johnson Odom si accende ad inizio terzo quarto e Reggio vola 57-40 al 24esimo. 78-60 al 32esimo e partita virtualmente chiusa. Johnson Odom, 19 punti, e Fontecchio con 14 guidano alla vittoria finale. Altri tre giocatori in doppia cifra e 10/21 da tre di squadra. Clark con 17 punti troppo solo per Cantù che perde la partita anche a rimbalzo, 35 contro 50. Reggio scaccia tutte le paure, Cantù non trova continuità.