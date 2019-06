Mondiale 3x3 femminile, l'Italia si qualificata ai quarti

L'Italia si è qualificata ai quarti di finale del mondiale di basket 3x3 donne, in corso in Olanda. Le Azzurre hanno perso con la Russia 10-18 e vinto con l'Indonesia 17-9, chiudendo al secondo posto il girone D. Domani ci sarà la sfida con la prima del girone B, Francia o Australia. «Al di là delle caratteristiche individuali, cambia poco. Ai Quarti trovi tutte squadre fortissime - spiega l'azzurra Giulia Ciavarella -. Era importante qualificarci, l'abbiamo fatto con tre vittorie in quattro gare, eravamo in uno dei gironi più difficili ed impegnativi e nulla poteva esser dato per scontato» «Oggi la sconfitta con la Russia è stato un errore di percorso - ha ammesso Ciavarella -. Non abbiamo rispettato il piano partita. Poi abbiano analizzato gli errori e con l'Indonesia abbiamo giocato forte, prima per noi, poi per passare il turno e infine per dare un messaggio alle altre squadre: noi ci siamo».

