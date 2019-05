Frode fiscale, indagati i vertici dell'Auxilium Torino

I vertici dell'Auxilium Torino, la squadra di basket esclusa dai tornei per irregolarità nei versamenti dei contributi Inps e Irpef, sono indagati per frode fiscale dalla procura di Torino. Questa mattina c'è stato un blitz della guardia di finanza. La guardia di finanza del Gruppo Torino e della polizia giudiziaria della procura ha effettuato perquisizioni in varie località del Piemonte e della Lombardia. Nel registro degli indagati sono stati scritti i nomi dell'ex presidente Antonio Forni, e degli amministratori delegati Massimo Ferraris e Maurizio Actis. © RIPRODUZIONE RISERVATA