Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni: torna Spinazzola, in dubbio Zalewski. Out Pellegrini e Smalling

Torna in gruppo Leonardo Spinazzola. L’esterno ha subito una lieve lesione muscolare al 79’ di Roma-Monza dello scorso 22 ottobre e solo oggi ha recuperato mettendosi a disposizione di Mourinho. Dovrebbe partire per Praga dove domani la Roma affronterà lo Slavia per la terzultima gara del girone di Europa League. Si ferma, però, Zalewski che ha svolto lavoro individuale causa influenza. Assenti dalla seduta di oggi anche Pellegrini e Smalling. Il tecnico potrebbe fare almeno cinque cambi di formazione rispetto alla squadra che scenderà in campo domenica 12 contro la Lazio.

A partire dalla porta dove giocherà Svilar al posto di Rui Patricio.

Difesa obbligata con Mancini, Llorente e Ndicka. Sulla corsia di destra Karsdorp, a sinistra El Shaarawy o Celik adattato. A centrocampo tornerà Paredes dopo la squalifica in campionato, con Aouar e uno tra Bove e Pagano. In attacco Mourinho non vorrebbe rinunciare a Lukaku che potrebbe essere affiancato da Belotti. Dybala parteciperà alla spedizione e solo se necessario sarà utilizzato.

Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni

Stadio Fortuna Arena ore 18.45

Slavia Praga (3-4-2-1): 28 Mandou; 3 Holes, 5 Hogbu, 27 Vicek; 21 Doudera, 19 Dorley, 10 Zafeiris, 22 Dumitrescu; 8 Masopust, 26 Schranz; 13 Chytil

A disp.: 1 Kolar, 31 Sirotnik, 6 Wallem, 9 Tijani, 14 van Buren , 15 Jurecka, 17 Provod, 18 Boril, 24 Ogungbayi, 25 Hromada, 29 Tomic, 35 Jurasek

All.: Jindřich Trpišovský

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 19 Celik, 60 Pagano, 16 Paredes, 22 Aouar, 92 El Shaarawy; 90 Lukaku, 11 Belotti

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 2 Karsdorp, 21 Dybala, 20 R.Sanches, 4 Cristante, 59 Zalewski, 52 Bove, 61 Pisilli, 64 Cherubini, 67 Joao Costa, 68 D’Alessio

All.: José Mourinho (in panchina Foti)

Arbitro: François Letexier

Assistenti: Mugnier – Rahmouni

Quarto Uomo: Batta

Var: Skjervold – Avar: Zaharia