Roma, l'arbitro Taylor retrocesso in Inghilterra per l'ennesimo errore: ecco cosa è successo

L’arbitro Anthony Taylor fa ancora discutere. Il direttore di gara di Siviglia-Roma, reduce dalle polemiche per il rigore non concesso ai giallorossi durante la finale di Europa League, è entrato nel mirino dei tifosi inglesi.

Roma-Lecce, le probabili formazioni: torna Dybala. Cristante in mediana, Paredes squalificato

Questa volta la pietra dello scandalo è stata la partita tra Wolverhampton e Newcastle terminata 2-2 e che si è disputata sabato scorso. Il fischietto ha concesso un rigore dubbio ai Magpies che ha fatto scatenare le ire non solo dei tifosi inglesi ma anche dei dirigenti del club. Anche per questo Taylor è stato retrocesso in Championship dove domani dirigerà la partita tra Preston e Coventry.

«Non pensavo che fosse rigore. Posso capire perché l'arbitro l'ha dato in campo ma poi l'hanno guardato tante volte nei replay e ancora non riesco a capire perché non sia stato ribaltato. Se fosse stato dato contro di me, sarei furioso», ha detto Alan Shearer, ex attaccante bianconero.