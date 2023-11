Roma-Lecce, le probabili formazioni: torna Dybala. Cristante in mediana, Paredes squalificato

La Roma deve tornare a segnare. Dopo la sconfitta contro l’Inter in cui Lukaku è rimasto a secco, José Mourinho sta studiando la miglior formazione da schierare con il Lecce domenica 5 novembre (ore 18 stadio Olimpico). In attacco recupera Dybala, ma potrebbe partire dalla panchina per garantirsi una ripresa graduale dopo l’infortunio muscolare. Assieme all’ex Chelsea dovrebbe giocare El Shaarawy, più indietro nelle scelte Belotti che nelle ultime occasioni non ha convinto. Difesa obbligata, composta da Mancini, Llorente e Ndicka. Smalling è ancora alle prese con il dolore tendineo al ginocchio e l’iter di guarigione appare abbastanza lungo. Sulle fasce spazio a Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. Spinazzola è ancora in infermeria, punta ad esserci per il derby del 12 novembre. A centrocampo Cristante tornerà in mediana, mentre Bove e Aouar saranno le mezzali. Assente Paredes per squalifica. Possibile, inoltre, che Mourinho scelga il 3-4-2-1 per dare a Lukaku più possibilità di andare in gol. In questo caso dietro di lui non è escluso che Dybala possa partire dall’inizio assieme ad El Shaarawy.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

Stadio Olimpico domenica 5 novembre ore 18

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 Ndicka; 2 Karsdorp, 52 Bove, 4 Cristante, 22 Aouar, 59 Zalewski; 92 El Shaarawy, 90 Lukaku

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 43 Kristensen, 19 Celik, 60 Pagano, 61 Pisilli, 67 Joao Costa, 11 Belotti, 68 D’Alessio, 17 Azmoun

All.: Mourinho

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 8 Rafia, 20 Ramadani, 10 Oudin; 7 Almovist, 9 Krstovic, 22 Banda

A disp.: 21 Brancolini, 40 Samooja, 12 Venuti, 26 Smajlovic, 59 Touba, 13 Dorgu, 16 Gonzalez, 23 Faticanti, 18 Berisha, 83 Samek, 19 Listkowski, 27 Strefezza, 24 Corfitzen, 91 Piccoli

All.: D’aversa