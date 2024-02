Roma, Souloukou: «Friedkin ha una grande visione per il futuro del club. Nessuna base per la cessione»

L'amministratore delegato della Roma Lina Souloukou ha parlato in occasione del 'Business of Football Summit 2024' organizzato dal Financial Times, soffermandosi sul futuro del club giallorosso.

Le dichiarazioni di Lina Souloukou

«Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a chiarire che ci sono state delle indiscrezioni su una cessione della società che non hanno nessuna base. La Roma è della famiglia Friedkin che ha un grande impegno e visione per il futuro del club e vogliono restare per far crescere ancora di più il club».