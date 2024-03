Domenica 24 Marzo 2024, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 10:18

ROMA Chi lo ha incontrato ieri a Trigoria, descrive Paulo Dybala motivatissimo a tornare contro il Lecce. Se bastasse questo, l'argentino sarebbe di certo tra i titolari alla ripresa del campionato, ma l'attenzione massima va data ai suoi muscoli. Un azzardo, o semplicemente accelerare i tempi più del previsto, potrebbe essergli fatale. Ecco perché, nonostante le sensazioni siano positive, ieri ha svolto lavoro atletico sul campo guardando solo da lontano il resto della squadra allenarsi. Cambi di direzione, scatti, qualche tocco al pallone e poi terapie. Non c'è da scherzare con l'adduttore e lui è il primo a saperlo. Meglio una partita in meno per precauzione che un mese in infermeria. La fragilità di Dybala era nota a Mourinho e lo è anche a De Rossi che gli ha dato piena libertà di gestione. D'altronde Paulo è un calciatore speciale, capace con un gol di cambiare il volto di una partita e anche di un'intera stagione. Ha giocato il 56% delle partite da titolare da quando è arrivato alla Roma, ma i suoi gol e suoi assist sono stati in gran parte decisivi. Se non avesse avuto le recidive a livello muscolare, sarebbe stato un fuoriclasse assoluto dal valore inestimabile che la Roma difficilmente sarebbe riuscita ad ingaggiare. La strategia dei giallorossi è stata di offrirgli l'assistenza medica più completa possibile, ma soprattutto la libertà. La libertà di scegliere se giocare o no, di chiedere un cambio o stringere i denti, di allenarsi o meno. Gli è stata data piena fiducia, un accordo che la Juventus non voleva o non poteva garantire.

INCOGNITA FUTURO

ECCO TAMMY

A Roma Paulo ha trovato l'ambiente ideale in cui vivere, una città che lo ha accolto con un Re riversandosi in migliaia al Colosseo quadrato il giorno della presentazione. Addirittura, in tantissimi sono andati contro l'idolo incontrastato Francesco Totti quando si è permesso di muovergli una velata critica: «Rinnovargli il contratto? Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che mi gioca 1/3 delle partite, una riflessione la faccio», aveva detto a inizio settimana. Dichiarazioni che ha dovuto puntualizzare qualche giorno dopo. Dybala è talmente utile alla Roma che i suoi tifosi, Totti in primis, vorrebbero vederlo in campo in ogni occasione. E siccome è impossibile, Francesco ha provato a ragionare da futuro (possibile) dirigente, perché il problema presto si presenterà. Cosa fare in vista dell'attivazione della clausola rescissoria a luglio 2024? È meglio rischiare che qualsiasi club internazionale possa prenderlo a 12 milioni, oppure, rinnovargli il contratto fino al 2026 a 6/7 milioni a stagione? Valutazioni che farà il direttore sportivo che verrà annunciato entro il mese di giugno. Intanto, De Rossi cerca di sfruttarlo e Paulo prova a giocare il più possibile per ribaltare le statistiche.Chi ci sarà certamente in panchina contro il Lecce è Tammy Abraham, che scalpita e posta un «ci vediamo presto». L'attaccante si è messo alle spalle l'infortunio al legamento crociato, si sta allenando a pieno ritmo e nella partitella a campo ridotto e con le mini-porte ha segnato anche tre gol. Lui sarà determinante in questo fine stagione per via dell'infortunio di Azmoun in nazionale. Il rientro a Trigoria dovrebbe essere questione di ore, quando sarà nella Capitale si sottoporrà a risonanza magnetica per valutare l'entità del danno muscolare. I tempi approssimativi sono di almeno 30 giorni. Tanti, anche perché Lukaku avrà bisogno di rifiatare (ieri in panchina contro l'Irlanda). In totale sono 10 gli infortunati, ma per la ripresa De Rossi conta di riaverne almeno la metà.