Roma, caos infortuni: si ferma anche Azmoun. Recupera Lukaku, ma è in dubbio per l'Inghilterra

Daniele De Rossi perde anche Sardar Azmoun. Dopo il gol vittoria segnato con il suo Iran al Turkmenistan nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026, l’attaccante si è accasciato a terra per un problema muscolare all’apparenza abbastanza grave. In giornata De Rossi avrà ulteriori aggiornamenti, ma lo stop di diverse settimane sembra ormai cosa certa. Ha lasciato l’Under 21 italiana Tommaso Baldanzi. L’esterno è già rientrato a Trigoria e si sta allenando a parte, lui ha accusato un problema all’adduttore sinistro. Lo staff azzurro ha scelto di non forzare rimandandolo subito alla base.

Abraham è tornato in gruppo con la Roma: De Rossi spera di averlo a disposizione tra Lecce e derby

Restano in infermeria Kristensen, Sanches, Smalling e Spinazzola. A cui si aggiunge anche Dybala che, però, dovrebbe rientrare in tempo per la ripresa contro il Lecce. Infine, c’è Lukaku che ha saltato la sfida contro l’Irlanda a causa di un problema all’inguine. Non un infortunio grave, come certificato dal suo preparatore atletico di fiducia: «Stiamo valutando se potrà tornare in nazionale. Dovrebbe essere in grado di giocare contro l'Inghilterra e, con l'avvicinarsi dell'Europeo, il suo infortunio non è davvero un problema. La Roma gli chiede tanto, ma lui fisicamente può sopportare», ha detto a Het Laatste Nieuws. La notizia positiva è che Tammy Abraham è tornato ad allenarsi.