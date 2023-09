Roma, Friedkin eletto dall'Uefa: il presidente giallorosso entra nel comitato esecutivo Eca

Diverse novità dall'ultima assemblea dell'Eca, tenutasi questo pomeriggio a Berlino. Dan Friedkin, presidente della Roma, entra nel comunicato esecutivo dell'European Club Association, un organo ristretto di appena sette membri eletti dall'Eca stessa e dalla Uefa. Confermato nel board l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, mentre entra per la prima volta il Monza e il co-fondatore di 777 Partners, proprietaria del Genoa, che entra però in rappresentanza della Subdivision 2 per lo Standard Liegi, per il quadriennio 2023/2027.

Esce l'Union Saint-Gilloise, che ha aderito all'organo di rappresentanza dei club medio-piccoli, l'UEC. Confermato invece presidente Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg.