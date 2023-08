Roma, Mourinho abbraccia l'uomo... invisibile. Tifosi sui social scatenati: «È l'attaccante che non c'è»

José Mourinho abbraccia l’uomo invisibile e il web si interroga: cosa vorrà dire? In una foto di gruppo pubblicata in occasione dell’ultima seduta del ritiro in Algarve, lo Special One finge di abbracciare qualcuno che in realtà non c’è e lo stesso fa il preparatore atletico Stefano Rapetti, facendo anche il pollice all’insù. Coinvolto nella “scenetta” Gianluca Mancini che finge di dargli la mano.

💪 Ultimo allenamento della preparazione estiva in Algarve ✅



Obrigado Albufeira 🇵🇹#ASRoma pic.twitter.com/qDXrn5qaY1 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 1, 2023

Ma chi rappresenta la figura invisibile? Secondo i più smaliziati l’attaccante che ancora non c’è, per altri nulla in particolare, infine, chi è positivo di natura evince che il centravanti è in arrivo e a breve sbarcherà a Trigoria. Insomma, è bastato poco a Josè per scatenare la piazza con l’ennesimo messaggio sibillino inviato da inizio preparazione. Domani si concluderà il ritiro, i giallorossi affronteranno il Farense in amichevole. Oggi assenti dall’allenamento Matic e Pisilli.