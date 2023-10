Inter, c'è l'alternativa ai fischietti: tifosi pronti a scaricare un'app per accogliere Lukaku

Dopo il divieto della Questura di utilizzare i fischietti a San Siro durante Inter-Roma, i tifosi dell’Inter sono pronti ad adottare una soluzione alternativa: «L’ennesimo abuso... La legge non è uguale per tutti», scrivono gli ultras sulla pagina Instagram della Curva Nord. L’idea che si sta spargendo sui social è utilizzare una applicazione per cellulari, Whistle, che riproduce più o meno fedelmente il suono del fischietto. Se in 50mila la scaricheranno, allora il rumore generato dai telefoni potrebbe essere notevole a tal punto che l’arbitro potrebbe dicidere di sospendere la partita. Un’alterativa al fischietto, anche perché chi sarà “beccato” a utilizzarlo dovrà pagare una multa di 22 euro.