Inter-Roma, cori e applausi per Mourinho in tribuna: lo Special One osannato dai suoi ex tifosi

José Mourinho in tribuna stampa a San Siro per assistere al match contro la sua ex squadra, l’Inter. Un quarto d’ora prima del fischio d’inizio, lo Special One si è presentato nel settore dei giornalisti essendo squalificato dopo l’espulsione rimediata nel finale contro il Monza (1-0, 22 ottobre).

Inter-Roma, fischi a Lukaku all’ingresso in campo per il riscaldamento. Lui ride e applaude verso il settore ospiti

Non è, come già si sapeva, in panchina (al suo posto c’è Salvatore Foti), ma è appunto in tribuna stampa insieme al suo stretto collaboratore, Giovanni Cerra.

A San Siro non era mai accaduta una cosa del genere, mentre era già successo all’Olimpico e nella prima trasferta stagionale di Europa League contro lo Sheriff il 21 settembre (2-1), dovendo scontare la squalifica per quanto accaduto nella finale del 31 maggio persa ai rigori contro il Siviglia.

Sono subito partiti i cori da parte dei tifosi interisti seduti al secondo anello rosso e divisi dal tecnico giallorosso soltanto da una balaustra. Per un attimo è stato dimenticato Lukaku, contestatissimo, e applaudito lo Special One che sulla sponda nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi con il Triplete del 2010.