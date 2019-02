Dakar-Guadalupa, Picciolini e Sardi a caccia del record

I due velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi sono partiti stamattina alle 11,50 ora italiana a bordo del catamarano sportivo di appena 6 metri 'Ocean Cat' dall'isola di Gorée per tentare di battere il record di traversata atlantica da Dakar a Guadalupa (2.551 miglia marine, pari a 4.724 km). Accompagnata da un vento leggero è scattata l'avventura dei due navigatori italiani (Picciolini è cresciuto nel quartiere residenziale romano di Casal Palocco, Sardi vive nell'Appio Latino), che hanno preparato il tentativo di record a Ostia; l'obiettivo è di migliorare il periodo di traversata atlantica che attualmente è di 11 giorni, un'1h09'30« e venne stabilito da Vittorio-Nico Malingri nell'aprile 2017. Le condizioni meteo prevedono un vento intorno ai 15-20 nodi da nord lungo la rotta che li porterà a sud di Capoverde per poi risalire con rotta sulle Canarie. Dai primi dati del tracking - consultabile in diretta su www.oceancat.it - segnano una velocità intorno ai 12 nodi. Dakar-Guadalupa è la rotta omologata dallo Speed Record Council di World Sailing, la Federazione internazionale della vela, per il record di traversata atlantica, senza assistenza, di un equipaggio di due persone a bordo di un catamarano sportivo non abitabile di 20 piedi (6 metri). L'attuale record, stabilito dagli italiani Vittorio e Nico Malingri, è di 11 giorni 1h09'30», migliore di 10 ore rispetto al precedente primato appartenuto ai francesi Pierre-Yves Moreau e Benoit Lequin e dell'equipaggio Miceli-Gancia. Nel 2011 la coppia Miceli-Picciolini tentò di battere il record francese a bordo di Biondina nera, naufragando per il rovesciamento del catamarano e la rottura dell'albero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA