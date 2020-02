Siena High Jump Indoor, Tamberi vola sui 2,31. E' la sesta misura dell'anno

Gianmarco Tamberiè è tornato. A sorpresa si presenta sulla pedana di Siena e vola: 2,31 al 'Siena High Jump Indoor Contest 2020' in una gara che non era in agenda, inserita in extremis dopo le due prove di Ancona e Belgrado che non aveva considerato soddisfacenti. Gimbo si riporta su misure di valore internazionale con un 2,31 al primo tentativo, dopo aver già migliorato lo stagionale con 2,28 alla seconda prova. Nella sua gara a Siena, di fronte al presidente della Fidal Alfio Giomi, Tamberi si presenta senza la consueta «mezza barba» e sceglie invece capelli più corti e una bandana sulla testa. Il calore del pubblico lo aiuta, la competizione con Zhang Guowei lo stimola: il cinese salta 2,25, Tamberi «passa» la quota e si concentra su 2,28. Al primo colpo è già ad un passo dal bersaglio, ma l'asticella cade. Il secondo tentativo è quello vincente.



Quando va in pedana per il 2,31 sembra di rivedere il Gimbo dei giorni migliori, tutto un altro saltatore rispetto a nemmeno una settimana fa agli Assoluti: è la misura che gli dà anche la vittoria nella gara, considerati i tre errori di Zhang. Ed è la serata più bella dal 2,32 degli Europei indoor di Glasgow, giusto un anno fa. «Nelle ultime due gare finivo troppo sotto - dice Tamberi dopo la gara -. Oggi ho provato a correggere e ho iniziato direttamente con undici passi tenendomi molto lontano. Ho cambiato idea tante volte tra 'vengò e 'non vengò, ma alla fine mi sono convinto, c'era questa gara in calendario ed è andata bene così. E poi questo palazzetto mi piace troppo, ci ho passato una delle settimane più belle della mia vita quando sono stato ospitato dalla squadra di basket della Mens Sana Siena»

