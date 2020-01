Sport e salute, Vito Cozzoli nuovo presidente e amministratore delegato

Vito Cozzoli è il nuovo presidente e ad di Sport e salute. «Dopo una falsa partenza facciamo un applauso a Cozzoli, nominato presidente e ad di Sport e Salute», ha detto Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, al Convegno Lega Pro a Roma organizzato dal presidente Francesco Ghirelli.

«Sono felice e ringrazio il ministro, Vincenzo Spadafora, per la fiducia. Adesso attendiamo l'esito della fiducia parlamentare». Commenta così all'agenzia Adnkronos Vito Cozzoli l'indicazione del suo nome da parte del ministro per le Politiche giovanili e lo sport come presidente e ad di Sport e Salute, in sostituzione di Rocco Sabelli, che si era dimesso prima dello scorso Natale.

Cozzoli, già nel comitato organizzatore della Ryder Cup di golf, è un nome gradito al Movimento 5 Stelle, in particolar modo a Luigi Di Maio che ha avuto modo di lavorarci assieme nel ruolo di capo di gabinetto al Mise dove attualmente c'è Stefano Patuanelli.



