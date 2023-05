Internazionali di tennis, l'annuncio di Cozzoli: «Il campo centrale avrà copertura entro il 2026»

«La copertura del campo Centrale al Foro Italico arriverà: il progetto di fattibilità è stato approvato. Il cantiere durerà due anni, speriamo anche meno: il Centrale avrà la copertura entro il 2026, anno in cui terminerà la riqualificazione del Parco del Foro Italico». Parola di Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, durante la conferenza di fine torneo agli Internazionali di Roma.

«La copertura renderà il Centrale usufruibile 365 giorni l'anno, è la stessa filosofia che abbiamo adottato per lo stadio Olimpico, che ora è pieno di turisti - continua Cozzoli - Al concorso di progettazione hanno partecipato in 33 concorrenti, con 7 candidature arrivate a esame finale. In 6 mesi si arriverà al bando di gara per copertura del centrale». Cozzoli ci tiene a dire che i lavori «non toglieranno gli Internazionali dalla loro casa naturale: si continuerà a giocare anche nel periodo dello svolgimento dei lavori».