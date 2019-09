Sci, trovato il cadavere di Blanca Ochoa, bronzo ad Albertville 92

L'ex campionessa di sci alpino, Blanca Fernandez Ochoa, scomparsa da 12 giorni, è morta. Il corpo senza vita della 56enne spagnola è stato ritrovato questa mattina nella zona di Las Dehesas de Cercedilla dove si concentravano le ricerche della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Albertville del 1992, che era stata vista per l'ultima volta in un supermercato della zona. La notizia è stata confermata dal portavoce della polizia spagnola. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso. Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA