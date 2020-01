Vlhova conquista lo slalom di Zagabria: si ferma la striscia della Shiffrin

Ultimo aggiornamento: 18:59

sbaglia,ringrazia. E così la 24enne ceca centra l'11° successo in carriera nello slalom speciale di Zagabria: 1.57.98 il suo tempo, ben più basso dell'1.59.29 della pluricampionessa Usa, vittima – come detto - soprattutto di un grave errore nella prima manche, che ha così interrotto dopo sei successi la serie di vittorie consecutive. Terza l'austriacain 2.01.47. Migliore azzurra è stata, 34 anni e veterana della squadra, 13/a in 1.03.58. Ma dietro di lei, segnale importante delle giovani leve italiane, c'è la 22enne trentinache, con l'alto pettorale 46, ha chiuso 14/a in 2.03.58 e sesto miglior tempo nella seconda manche. Poi c'è anche la ventunenne friulana24/a in 2.04.48 con il pettorale 34. Domani pomeriggio a Zagabria tocca allo slalom uomini. Prima manche alle 14,15 e seconda alle 17,40. L'Italia punta soprattutto sul trentino, reduce dal terzo posto di val d'Isere.