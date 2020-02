Coppa del Mondo, la Brignone vince la combinata e va in testa alla classifica

Miglior tempo nella prova di slalom dopo il miglior tempo in superG e così, con una prestazione solidissima, l'azzurra Federica Brignone ha vinto in 1.56.24 la combinata di Crans Montana. Con 1.298 punti Federica è anche passata in testa alla classifica generale di coppa del mondo superando l'assente americana Mikaelal Shiffrin che ne ha 1.225. Seconda in questa combinata è arrivata l'austriaca Franziska Gritsch in 1.57.16 e terza la ceca Ester Ledecka in 1.58.06.



Per l'Italia in classifica c'è poi più indietro Laura Pirovano in 2.00.52, mentre fuori è invece finita Elena Curtoni su una pista dal fondo morbida e difficile. Per Brignone è il 15/o successo in carriera, il 5/o stagionale. Inoltre ha vinto in serie tutte le ultime quattro edizioni della combinata di Crans Montana dal 2017 a oggi. La slovacca Petra Vlhova, seconda dopo la combinata ed eccellente slalomista, è finita fuori proprio nella prova di slalom lasciando strada libera all'azzurra. La coppa del mondo donne passa ora in Italia, in val d'Aosta, a La Thuile, dove sabato e domenica ci saranno un superG e l'ultima combinata della stagione con assegnazione della relativa coppa. Brignone, che gareggerà praticamente a casa sua, punta anche a questa coppa: è infatti nettamente in testa con 200 punti dopo due vittorie.

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA