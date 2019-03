Assoluti, Marsaglia campione italiano di discesa, Innerhofer della combinata

Matteo Marsaglia è il nuovo campione italiano di discesa. Con il tempo di 1'26«19 ha vinto il titolo sulla Vertigine, la nuova pista di Cortina che nel 2020 ospiterà le gare veloci delle finali di Coppa del mondo di sci e nel 2021 quelle dei Mondiali. L'atleta romano ha battuto Christof Innerhofer (a 0»04) e Dominik Paris (a 0«05), i due atleti di punta della Nazionale azzurra.



Christof Innerhofer si è confermato a Cortina campione italiano di combinata dopo il trionfo della scorsa stagione a Santa Caterina. Con Matteo Marsaglia e Dominik Paris fuori gara, per avere rinunciato in partenza allo slalom, Innerhofer ha vinto, precedendo di 55 centesimi Alexander Prast e di 71 Florian Schider, Il programma dei Campionati italiani prosegue domani con altre due gare in calendario: si assegnano i titoli del SuperG maschile e dello slalom femminile. Ultimo aggiornamento: 13:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA